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Рада ЄС затвердила виділення €3,5 млрд для України

Прапори України та ЄС, Фото: Getty ImagesПрапори України та ЄС, Фото: Getty Images

Рада Євросоюзу затвердила виділення Україні 3,5 мільярда євро в межах Ukraine Facility. Україна розраховує на швидке надходження коштів.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Він подякував партнерам за допомогу Україні.

«Цей вагомий ресурс допоможе посилити стійкість нашої держави. Кошти спрямуємо на пріоритетні та важливі для людей бюджетні видатки. Дякуємо партнерам за допомогу, яка нас зміцнює та веде вперед», — зазначив він.

Нагадаємо, що у липні минулого року Україна підписала з Європейським Союзом угоду, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Також нагадаємо, що Україна отримала транш від Канади обсягом 2,5 мільярда канадських доларів (1,7 мільярда доларів) з доходів від заморожених активів РФ у межах ініціативи G7 ERA.

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