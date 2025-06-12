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Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Пологовий будинок № 3 у Миколаєві. Фото: МедицинаПологовий будинок № 3 у Миколаєві. Фото: Медицина

На найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).

Відповідний документ опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як відомо, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії. 

Депутатка міської ради під партії «Пропозиція» Олена Шапошнікова тоді наголосила: реорганізація потребує доопрацювання, а також містить ризики, які слід ретельно зважити. Тоді депутатам пропонувався до розгляду проєкт рішення, що стосується зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. 

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, коментуючи зняття з розгляду питання про об’єднання лікарень, застеріг, що це матиме наслідки для міського бюджету.  

— У нас дуже сильно у це питання втрутилась політика, якісь стосунки. Ми вже проголосували, пропоную не обговорювати це питання. Але, як то кажуть, «помяните мое слово», будемо ми мати найближчим часом з цим великі проблеми. Як то кажуть, готуйте гроші, — сказав Олександр Сєнкевич

Цього разу питання розділили на два окремі проєкти:

  1. Про реорганізацію КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» та «ЦПМСД №7»;

  2. Про реорганізацію пологового будинку №3 та міської дитячої лікарні №2 шляхом їх приєднання до лікарні №3.

Відповідно до документа, «Пологовий будинок №3» та «Міська дитяча лікарня №2» мають припинити юридичну діяльність унаслідок реорганізації шляхом приєднання до КНП «Міська лікарня №3». Їхнє майно передадуть у розпорядження КНП «Міська лікарня №3», а сам заклад отримає оновлений статут.

Також створять окремі комісії з реорганізації кожної установи. Вони мають провести усі юридичні процедури та передати передавальні акти міськраді. У разі змін у складі комісій міський голова зможе власним розпорядженням вносити правки.

Реалізація проєкту, згідно з пояснювальною запискою, не потребує додаткових коштів із міського бюджету. 

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою. 

  • Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;
  • Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);
  • Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу. 

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