«Готуйте гроші, з цим будуть проблеми», — Сєнкевич про зняття з розгляду сесії питання обʼєднання лікарень та поліклінік Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, коментуючи зняття з розгляду сесії міської ради питання реорганізації медичних закладів, сказав, що через місто матиме «великі проблеми», які потрібно буде вирішувати коштом місцевого бюджету.

Про це він сказав під час засідання онлайн-сесії міської ради 29 травня, пишуть «МикВісті».

— У нас дуже сильно у це питання втрутилась політика, якісь стосунки. Ми вже проголосували, пропоную не обговорювати це питання. Але, як то кажуть, «помяните мое слово», будемо ми мати найближчим часом з цим великі проблеми. Як то кажуть, готуйте гроші, — сказав Олександр Сєнкевич.

Після цього голова комісії міської ради з бюджетних питань, депутат від партії «Пропозиція» Федір Панченко додав, що зайвих коштів у бюджеті Миколаєва наразі немає.

— Якщо вже заговорили про гроші, то хочу сказати, що грошей нема — готувати немає чого, — додав він.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Об'єднання поліклінік

У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.