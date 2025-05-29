«Готуйте гроші, з цим будуть проблеми», — Сєнкевич про зняття з розгляду сесії питання обʼєднання лікарень та поліклінік Миколаєва
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- Юлія Бойченко
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12:50, 29 травня, 2025
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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, коментуючи зняття з розгляду сесії міської ради питання реорганізації медичних закладів, сказав, що через місто матиме «великі проблеми», які потрібно буде вирішувати коштом місцевого бюджету.
Про це він сказав під час засідання онлайн-сесії міської ради 29 травня, пишуть «МикВісті».
— У нас дуже сильно у це питання втрутилась політика, якісь стосунки. Ми вже проголосували, пропоную не обговорювати це питання. Але, як то кажуть, «помяните мое слово», будемо ми мати найближчим часом з цим великі проблеми. Як то кажуть, готуйте гроші, — сказав Олександр Сєнкевич.
Після цього голова комісії міської ради з бюджетних питань, депутат від партії «Пропозиція» Федір Панченко додав, що зайвих коштів у бюджеті Миколаєва наразі немає.
— Якщо вже заговорили про гроші, то хочу сказати, що грошей нема — готувати немає чого, — додав він.
Реорганізація лікарень Миколаєва
Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.
- Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;
- Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);
- Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.
Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.
Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.
Об'єднання поліклінік
У місті також можуть зникнути п’ять із семи медичних центрів. Рішення, яке планують винести на розгляд депутатів міськради, передбачає приєднання пʼяти поліклінік до двох інших — №2 та №3. Зокрема, до центру №2 планують приєднати поліклініку №1 і №7, а до центру №3 — №4, №5 і №6.
Водночас колектив ЦПМСД №1 у Миколаєві звернувся до голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, мера міста Олександра Сєнкевича та Національної служби здоров’я із закликом дати оцінку діям міського управління охорони здоров’я, яке хоче ліквідувати прибуткові сімейні амбулаторії. Медики заявляють про психологічний тиск, масові звільнення та руйнівні наслідки цього рішення для пацієнтів і міської системи охорони здоров’я.
Коментуючи незгоду медиків з реорганізацією, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що деякі з керівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги тимчасові і можуть не мати потрібної кваліфікації.
Також колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №6 у Миколаєві просить не приєднувати їх до інших закладів і дозволити надалі працювати, як окремому центру з юридичним статусом.
Оптимізація пологових будинків у Миколаєві
Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.
Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.
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