Миколаївський обласний краєзнавчий музей поповнився новими експонатами
-
- Аліна Квітко
-
•
-
9:25, 08 вересня, 2025
-
Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав нову колекцію експонатів, які допоможуть відвідувачам краще пізнати природу.
Про це розповіли на сторінці музею у Facebook.
Дев’ять предметів музею передав інженер-енергетик ТОВ «Нікпожтехсервіс» Олександр Корчемаса. Серед подарованих експонатів — опудала хижих птахів та фазана, голова дикого кабана, сарна на медальйоні та композиція з борсуком.
Надалі експонати стануть частиною наукової та просвітницької роботи музею. Зараз колекцію проходить підготовку: її очищають, реставрують та науково опрацьовують, щоб незабаром показати відвідувачам.
Як відомо, для Миколаївського обласного краєзнавчого музею розробили нову айдентику. У її основі — історичні та природничі експонати музею.
Зокрема, для музею розробили новий логотип, на якому зображено бронзовий казан. Він є унікальною пам’яткою білозерської культури (сер. XIII — сер. XI ст. до н.е), яку було знайдено на території городища «Дикий Сад» у Миколаєві в 1930 році.
Останні новини про: обласний краєзнавчий музей
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.