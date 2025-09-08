Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївський обласний краєзнавчий музей поповнився новими експонатами

Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав нові експонати. Фото: музейМиколаївський обласний краєзнавчий музей отримав нові експонати. Фото: музей

Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав нову колекцію експонатів, які допоможуть відвідувачам краще пізнати природу.

Про це розповіли на сторінці музею у Facebook.

Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав нові експонати. Фото: музейМиколаївський обласний краєзнавчий музей отримав нові експонати. Фото: музей

Дев’ять предметів музею передав інженер-енергетик ТОВ «Нікпожтехсервіс» Олександр Корчемаса. Серед подарованих експонатів — опудала хижих птахів та фазана, голова дикого кабана, сарна на медальйоні та композиція з борсуком.

Надалі експонати стануть частиною наукової та просвітницької роботи музею. Зараз колекцію проходить підготовку: її очищають, реставрують та науково опрацьовують, щоб незабаром показати відвідувачам.

Як відомо, для Миколаївського обласного краєзнавчого музею розробили нову айдентику. У її основі — історичні та природничі експонати музею.

Зокрема, для музею розробили новий логотип, на якому зображено бронзовий казан. Він є унікальною пам’яткою білозерської культури (сер. XIII — сер. XI ст. до н.е), яку було знайдено на території городища «Дикий Сад» у Миколаєві в 1930 році.

