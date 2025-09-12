Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    12 вересня, 2025

Питання сімейного виховання та альтернативного догляду: на Миколаївщині запрацювала телефонна «гаряча лінія»

  • Пресреліз

  • Миколаївська ОДА

  • 17:10, 12 вересня, 2025

У Миколаївській області відкрито кол-центр для надання консультаційної та інформаційної підтримки з питань сімейного виховання та альтернативного догляду. 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.

Ця ініціатива реалізується на базі Миколаївського обласного центру соціальних служб у партнерстві з ЮНІСЕФ та за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації.

Телефонна «гаряча лінія» працює за номером: (097) 759 00 79 щодня, з 9:00 до 18:00.

Фахівці центру надають консультації щодо:

  • збереження та підтримки сімейного виховання;
  • розвитку альтернативних форм догляду за дітьми;
  • отримання соціальних та психологічних послуг;
  • захисту прав дітей у складних життєвих обставинах.

Кол-центр призначений насамперед для батьків, прийомних сімей, опікунів, родин, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для всіх, хто потребує поради чи допомоги у питаннях догляду та захисту дітей.

