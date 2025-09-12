Питання сімейного виховання та альтернативного догляду: на Миколаївщині запрацювала телефонна «гаряча лінія»
- Пресреліз
•
- Миколаївська ОДА
-
•
-
17:10, 12 вересня, 2025
-
У Миколаївській області відкрито кол-центр для надання консультаційної та інформаційної підтримки з питань сімейного виховання та альтернативного догляду.
Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.
Ця ініціатива реалізується на базі Миколаївського обласного центру соціальних служб у партнерстві з ЮНІСЕФ та за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації.
Телефонна «гаряча лінія» працює за номером: (097) 759 00 79 щодня, з 9:00 до 18:00.
Фахівці центру надають консультації щодо:
- збереження та підтримки сімейного виховання;
- розвитку альтернативних форм догляду за дітьми;
- отримання соціальних та психологічних послуг;
- захисту прав дітей у складних життєвих обставинах.
Кол-центр призначений насамперед для батьків, прийомних сімей, опікунів, родин, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для всіх, хто потребує поради чи допомоги у питаннях догляду та захисту дітей.
Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОДА
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.