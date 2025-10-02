У Херсоні стартував опалювальний сезон
У Херсоні розпочався опалювальний сезон 2025–2026 років. Із 1 жовтня тепло отримали мешканці, які користуються індивідуальним опаленням.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Запуск централізованого опалення для решти житлових будинків і соціальних об’єктів відбудеться традиційно — після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль становитиме +8°C або нижче.
Шанько запевнив, що попри російські атаки, алгоритми реагування на аварійні ситуації відпрацьовані.
— Розуміємо, що ворог підступний та буде намагатися залишити херсонців без тепла. Однак нами напрацьовані алгоритми реагування на випадок аварійних та надзвичайних ситуацій, — зазначив Ярослав Шанько.
Водночас найскладнішою залишається ситуація у мікрорайоні Корабел. Через постійні обстріли та небезпеку для фахівців там не вдається завершити всі необхідні роботи, що ставить під загрозу своєчасний початок опалювального сезону в цьому районі.
Раніше повідомлялось, що у Херсоні готуються до опалювального сезону. На кінець вересня готовність котелень становила понад 60%, теплопунктів — більш ніж 86%.
