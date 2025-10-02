У Херсоні стартував опалювальний сезон. Ілюстративне фото: Pinterest

У Херсоні розпочався опалювальний сезон 2025–2026 років. Із 1 жовтня тепло отримали мешканці, які користуються індивідуальним опаленням.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Запуск централізованого опалення для решти житлових будинків і соціальних об’єктів відбудеться традиційно — після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль становитиме +8°C або нижче.

Шанько запевнив, що попри російські атаки, алгоритми реагування на аварійні ситуації відпрацьовані.

— Розуміємо, що ворог підступний та буде намагатися залишити херсонців без тепла. Однак нами напрацьовані алгоритми реагування на випадок аварійних та надзвичайних ситуацій, — зазначив Ярослав Шанько.

Водночас найскладнішою залишається ситуація у мікрорайоні Корабел. Через постійні обстріли та небезпеку для фахівців там не вдається завершити всі необхідні роботи, що ставить під загрозу своєчасний початок опалювального сезону в цьому районі.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні готуються до опалювального сезону. На кінець вересня готовність котелень становила понад 60%, теплопунктів — більш ніж 86%.