    23 вересня, 2025

В Херсоні котельні готові до опалювального сезону на 60%, — керівник МВА

В Херсоні котельні готові до опалювального сезону на 60%. Ілюстративне фото: МістВ Херсоні котельні готові до опалювального сезону на 60%. Ілюстративне фото: Міст

У Херсоні триває підготовка до опалювального сезону. Станом на сьогодні готовність котелень становить понад 60%, теплопунктів — більш ніж 86%. 

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько після засідання штабу.

За його словами, громада, попри щоденні обстріли РФ, активно готується до зими. З 203 кілометрів тепломереж у робочому стані вже понад 186 (92%).

— Знаємо, що ворог підступний і намагається залишити херсонців без тепла цієї зими. Однак нами напрацьовані плани реагування та алгоритми дій на різні аварійні ситуації. Докладаємо всіх зусиль, щоб у складних умовах Херсонська громада змогла впевнено розпочати опалювальний сезон, — зазначив Ярослав Шанько.

Наразі 505 будинків з 910, які опалюються централізовано, мають акти готовності. Крім того, школи і профосвітні заклади готові майже на 70%, дитсадки — на 100%, лікарні — понад 86%. Пункти незламності також облаштовуються до зими — наразі готові 10 із 17. 

За його словами, через небезпеку роботи призупинені в прибережних районах міста. Найскладніша ситуація залишається у мікрорайоні Корабел, де пошкоджена критична інфраструктура не дозволяє проводити підготовчі роботи.

— Через безпековий фактор роботи з підготовки до опалювального сезону призупинені в прибережних районах міста. Складна ситуація в мікрорайоні Корабел, де внаслідок пошкодження об'єктів критичної інфраструктури провести роботи неможливо, — сказав голова МВА.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська область на 93% готова до нового опалювального сезону. Проте основним викликом залишається завершення проєкту робіт щодо блочно-модульних котелень.

