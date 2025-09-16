Кім: Миколаївщина на 93% готова до опалювального сезону, головний виклик — проєкт блочно-модульних котелень

Миколаївська область на 93% готова до нового опалювального сезону. Проте основним викликом залишається завершення проєкту робіт щодо блочно-модульних котелень.

Про це повідомив Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі «Новини.LIVE».

За його словами, підготовчі роботи йдуть навіть швидше від запланованого графіка.

— У нас по плану йде трохи навіть швидше. в нас 93% готовності, якщо брати в цифрах сухих, але цифри там 30 штук різних, тому буде нецікаво. — сказав він.

Водночас головним викликом залишається завершення проєкту з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

— Для нас основним зараз викликом є встигнути до опалювального сезону завершити проєкт по диверсифікації опалення міста Миколаєва, на яку уряд виділив кошти, там 1,1 мільярда на блочно-модульні котельні, щоб було резервне опалення у разі ураження ТЕЦ, — підкреслив очільник ОВА.

Кім впевнений, що росіяни намагатимуться атакувати інфраструктуру Миколаївщини цього сезону. Проте, за його словами, обʼєкти електрики та газу захищені, адже у стані підготовки регіон ще з 2022 року.

— Тому ми не зупинялися. Ми розуміємо, що це основна проблема для нашого регіону, саме інфраструктура та проходження опального сезону. Є програми держави по дровам та інше. Ми над всім цим працюємо, бо маємо вже там за плечима три роки цього досвіду. Тобто в нас все добре з цього плану. Основний виклик — це блочно-модульне, –— підсумував Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаєві та інших містах України опалювальний сезон цього року може опинитися під ризиком зриву через наслідки ракетних атак.