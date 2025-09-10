Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Опалювальний сезон у Миколаєві може бути під загрозою зриву через ракетні атаки, — експерт

Опалювальний сезон стартує з 1 листопада. Архівне фото «МікВісті»Підготовка до опалювального сезону. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та інших містах України опалювальний сезон цього року може опинитися під ризиком зриву через наслідки ракетних атак.

Про це під час брифінгу повідомив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, передає «Укрінформ».

На його думку, під найбільшу небезпеку потрапляє опалювальна інфраструктура, особливо у містах, розташованих близько до фронту.

— Найбільша небезпека, на мій погляд, — це можливі атаки на об'єкти теплопостачання. Там, де міста розташовані достатньо близько до лінії зіткнення, це цілком може відбуватися, — наголосив Олександр Харченко.

Так у зоні ризику наразі — Кривий Ріг, Суми, Харків, Миколаїв та Одеса, де підготовка до зими «має готуватися з потрійною енергією».

— На жаль можна констатувати, що є міста підвищених зон ризику, де відверто не готові й це Кривий Ріг, де минулого року понад 450 будинків так і залишились без опалення і цілком вимальовується перспектива залишитися їм без опалення і цього року. Є й інші міста великого ризику — це Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, бо ніхто ці серйозні ракетні атаки зупинити не може і там зона підвищеного ризик, — додав експерт.

Він наголосив, що місцева влада має вже зараз забезпечувати резервне живлення об'єктів теплопостачання та готувати резервні схеми подачі тепла на випадок надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше українців закликали підготуватися до можливих відключень світла восени.

новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Аліна Квітко
новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

