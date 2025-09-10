Опалювальний сезон у Миколаєві може бути під загрозою зриву через ракетні атаки, — експерт

Підготовка до опалювального сезону. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та інших містах України опалювальний сезон цього року може опинитися під ризиком зриву через наслідки ракетних атак.

Про це під час брифінгу повідомив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, передає «Укрінформ».

На його думку, під найбільшу небезпеку потрапляє опалювальна інфраструктура, особливо у містах, розташованих близько до фронту.

— Найбільша небезпека, на мій погляд, — це можливі атаки на об'єкти теплопостачання. Там, де міста розташовані достатньо близько до лінії зіткнення, це цілком може відбуватися, — наголосив Олександр Харченко.

Так у зоні ризику наразі — Кривий Ріг, Суми, Харків, Миколаїв та Одеса, де підготовка до зими «має готуватися з потрійною енергією».

— На жаль можна констатувати, що є міста підвищених зон ризику, де відверто не готові й це Кривий Ріг, де минулого року понад 450 будинків так і залишились без опалення і цілком вимальовується перспектива залишитися їм без опалення і цього року. Є й інші міста великого ризику — це Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, бо ніхто ці серйозні ракетні атаки зупинити не може і там зона підвищеного ризик, — додав експерт.

Він наголосив, що місцева влада має вже зараз забезпечувати резервне живлення об'єктів теплопостачання та готувати резервні схеми подачі тепла на випадок надзвичайних ситуацій.

