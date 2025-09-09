Українців закликали підготуватися до можливих відключень світла восени

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Українців просять бути готовими до різних сценаріїв із електропостачанням цієї осені, адже після останніх обстрілів РФ ситуація в енергосистемі залишається тривожною.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

— Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли, особливого оптимізму немає, — зазначив він.

Попри готовність енергетиків та набуту торік практику роботи під час відключень, Коваленко порадив українцям заздалегідь подбати про альтернативні джерела енергії.

Реклама

Зокрема, населенню рекомендують придбати павербанки, ліхтарики і інші способи енергоживлення, перевірити справність наявних пристроїв та підготувати запаси води та продуктів тривалого зберігання на випадок тривалого знеструмлення.

Бізнесу радять розглянути можливість встановлення ДБЖ чи провести технічний огляд вже наявних генераторів і систем резервного живлення.

Сергій Коваленко підкреслив, що головне – залишатися спокійними:

— І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати, — наголосив генеральний директор компанії Yasno.

Читайте також статтю «МикВісті» на цю тему: «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?