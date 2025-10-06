  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 16°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 16° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Заводському районі шукають донорів, щоб відновити природні джерела біля Великої Коренихи

Джерело у Великій Коренисі. Фото з Goggle-фото, жовтень 2024 рокуДжерело у Великій Коренисі. Фото з Google-фото, жовтень 2024 року

У Миколаєві планують відновити кілька природних джерел, зокрема біля Великої Коренихи та у сквері «Спортивний» поруч із Центральним стадіоном.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук.

За його словами, біля Великої Коренихи є мальовниче джерело, яке живить річку Південний Буг. За його словами, раніше в ріку впадало понад 90 таких джерел, але через зміни клімату багато з них висохли або занепали.

«Ми вже працюємо над відновленням джерела на узбережжі Південного Бугу й плануємо подати цей проєкт на розгляд донорів», — зазначив Віктор Дмитрук.

Реклама

Він додав, що у місті Турецький фонтан відреставрували близько десяти років тому, а тепер чиновники шукають донорів і готують проєкти, щоб привести до ладу джерела, що його живлять.

«Також на території міста є ще декілька джерел, які адміністрація планує ініціювати їх відновлення. Це джерела, які дають початок нашому Турецькому фонтану, ще 10 років тому він був приведений до ладу. Намагаємося знайти донорів, розробляємо проєкти реконструкції джерел, які знаходяться у сквері «Спортивному» біля Центрального стадіону», — говорить Віктор Дмитрук.

Нагадаємо, що раніш миколаївці скаржились, що територія біля пам'ятки природи місцевого значення «Турецький фонтан» заросла травою, повсюди розкидане сміття.

У 2021 році обслуговуванням фонтану займалося ТОВ «ПІВДЕНЬАГРОХІМСЕРВІС», яке виграло тендер на 49 тисяч 917 гривень.

Нагадаємо, що відкриття пам'ятника архітектури «Турецький фонтан» та пуск джерельної води відбувся у вересні 2016 року. Понад місяць будівельна бригада компанії «Техбуд-99» працювала над його відновленням, а також пошуком знаменитого Спаського джерела.

Останні новини про: Адміністрація Заводського району

Брудні й голодні: у Миколаєві соцслужби забрали дітей у п’яної матері
Чекають на донорів: мешканці пошкодженого будинку у Заводському районів Миколаєва не можуть подати заяви на компенсацію
За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень
Реклама

Читайте також:

новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Адміністрація Заводського району

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень
Чекають на донорів: мешканці пошкодженого будинку у Заводському районів Миколаєва не можуть подати заяви на компенсацію
Брудні й голодні: у Миколаєві соцслужби забрали дітей у п’яної матері

На Миколаївщині створять індустріальний парк для 60 заводів — шість компаній уже зацікавлені

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії у Миколаєві оголосили тендер на ₴9 млн

1 година тому

На Миколаївщині планують вивезти понад 70 тонн небезпечної хімії: шукають підрядника

Альона Коханчук

Головне сьогодні