У Заводському районі шукають донорів, щоб відновити природні джерела біля Великої Коренихи

Джерело у Великій Коренисі. Фото з Google-фото, жовтень 2024 року

У Миколаєві планують відновити кілька природних джерел, зокрема біля Великої Коренихи та у сквері «Спортивний» поруч із Центральним стадіоном.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук.

За його словами, біля Великої Коренихи є мальовниче джерело, яке живить річку Південний Буг. За його словами, раніше в ріку впадало понад 90 таких джерел, але через зміни клімату багато з них висохли або занепали.

«Ми вже працюємо над відновленням джерела на узбережжі Південного Бугу й плануємо подати цей проєкт на розгляд донорів», — зазначив Віктор Дмитрук.

Він додав, що у місті Турецький фонтан відреставрували близько десяти років тому, а тепер чиновники шукають донорів і готують проєкти, щоб привести до ладу джерела, що його живлять.

«Також на території міста є ще декілька джерел, які адміністрація планує ініціювати їх відновлення. Це джерела, які дають початок нашому Турецькому фонтану, ще 10 років тому він був приведений до ладу. Намагаємося знайти донорів, розробляємо проєкти реконструкції джерел, які знаходяться у сквері «Спортивному» біля Центрального стадіону», — говорить Віктор Дмитрук.

Нагадаємо, що раніш миколаївці скаржились, що територія біля пам'ятки природи місцевого значення «Турецький фонтан» заросла травою, повсюди розкидане сміття.

У 2021 році обслуговуванням фонтану займалося ТОВ «ПІВДЕНЬАГРОХІМСЕРВІС», яке виграло тендер на 49 тисяч 917 гривень.

Нагадаємо, що відкриття пам'ятника архітектури «Турецький фонтан» та пуск джерельної води відбувся у вересні 2016 року. Понад місяць будівельна бригада компанії «Техбуд-99» працювала над його відновленням, а також пошуком знаменитого Спаського джерела.