У Заводському районі Миколаєва ремонтують тротуар на вулиці Логінова: за два тижні обіцяють виконати роботи

У Заводському районі Миколаєва розпочали ремонт тротуару між будинками №17–23 на вулиці Євгенія Логінова.

У Заводському районі Миколаєва розпочали ремонт тротуару між будинками №17–23 на вулиці Євгенія Логінова. На роботи планують витратити 862 тисяч 333 гривень.

Відповідний тендер опублікований на платформі державних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Як зазначили в адміністрації Заводського району, ремонт тротуару проводиться через зруйноване покриття, яке ускладнювало пересування пішоходів.

Стан тротуару по вулиці Євгенія Логінова, 17

Своєю чергою, голова адміністрації Віктор Дмитрук розповів нам в коментарі, що роботи планують завершити за два тижні.

— Раніше на цій ділянці була маленька імпровізована дитяча ігрова зона, стояли лавочки, і бабусі там відпочивали. Коли ми опрацьовували питання реконструкції по Логінова, безпосередньо пішохідної зони, мешканці звернулися з проханням відновити тротуар, адже тут неможливо ходити — поряд проїжджають машини, а дитячий майданчик перебував у поганому стані. Після звернень мешканців, ми спершу провели роботи з очищення від сухостою. Там було багато дерев, які могли впасти на голову. Потім провели обговорення з людьми, як вони бачать благоустрій території, — розповів він у коментарі «МикВісті».

Триває ремонт тротуару між будинками № 17, 19, 21, 23 по вулиці Євгенія Логінова

Відповідно до тендерної документації, ремонт охоплює 375 квадратних метрів тротуару. Роботи передбачають облаштування основи з щебенево-піщаної суміші, укладання бетонної плитки, встановлення восьми лавок, урн і тактильної плитки для маломобільних груп населення, а також озеленення території.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».