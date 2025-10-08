У Миколаєві завтра не будуть роздавати питну воду трамваєм та тролейбусом
- Даріна Мельничук
16:08, 08 жовтня, 2025
Завтра, 9 жовтня, у Миколаєві не будуть розвозити воду трамваєм та тролейбусом, а також води не буде на стаціонарній свердловині за адресою Андреєва-Палагнюка, 17.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що роздачі води не буде через проведення запланованих робіт з обслуговування обладнання. Також впродовж дня проведуть обробку всіх ємностей для очищеної води.
У підприємстві нагадали, таку процедуру проводять кожного другого четверга місяця. Найближчі дати планового обслуговування — 13 листопада та 11 грудня.
Впродовж цих днів можна скористатися іншими доступними місцями видачі очищеної води в місті, що працюють з 06:00 до 22:00.
Переглянути усі доступні пункти видачі води у місті, можна за посиланням: https://voda.mkrada.gov.ua/#/uk
Нагадаємо, станом на 7 жовтня фахівці вже запустили у роботу новий водогін для Миколаєва — його під’єднали до мереж водоканалу.
