Україна — у п’ятірці країн світу, що найбільше зазнають кібератак, — звіт Microsoft

У першій половині 2025 року Україна посіла п’яте місце у світі та третє в Європі серед країн, які найчастіше ставали ціллю кібератак.

Про це йдеться у річному звіті від Microsoft «Digital Defense Report 2025». Водночас та зазначається, що лише 4% з усіх атак пов’язані з кібершпигунством.

Щодня Microsoft аналізує понад 100 трильйонів сигналів безпеки, блокує 4,5 мільйона спроб зараження шкідливим ПЗ та перевіряє близько 5 мільярдів електронних листів на фішингові загрози. У компанії наголошують, що штучний інтелект пришвидшує як створення фішингових атак, так і вдосконалює технології їхнього виявлення.

Україна — у п’ятірці країн світу, що найбільше зазнають кібератак. Фото: Microsoft «Digital Defense Report 2025»

У першій половині 2025 року Україна посіла п’яте місце у світі та третє в Європі серед країн, які найчастіше ставали мішенню кіберзлочинців. На нашу державу припало приблизно 9,5% усіх зафіксованих інцидентів у Європі. За словами представниці Microsoft Ренате Страздіни, Україна демонструє стрімкий прогрес у розвитку кіберзахисту та формує «цифрову стійкість, що надихає далеко за її межами».

Найчастіше зловмисники атакують інфраструктуру лікарень, освітніх закладів та органи місцевого самоврядування, які зазвичай мають обмежені ресурси для кіберзахисту.

Україна — у п’ятірці країн світу, що найбільше зазнають кібератак. Фото: Microsoft «Digital Defense Report 2025»

Звіт також вказує, що переважну більшість атак здійснюють організовані кіберзлочинні групи, які використовують вразливості з метою фінансової вигоди — у 80% випадків їхньою метою є викрадення даних. Державні хакери з Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї здійснюють атаки, пов’язані як зі шпигунством, так і фінансовими махінаціями.

Microsoft закликає уряди та бізнес до тіснішої співпраці одним з одним задля підвищення стандартів безпеки та обміну інформацією про загрози. Там також наголошується, що модернізації систем безпеки й запровадження багатофакторної автентифікації (MFA), це вже не просто опція, а необхідність, що здатна запобігти більш ніж 99% атак на облікові записи.

Нагадаємо, раніше компанія Microsoft офіційно припинила підтримку операційної системи Windows 10.