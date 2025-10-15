Microsoft припинила підтримку Windows 10: у Держспецзв’язку попередили про ризики для користувачів

Microsoft припинила підтримку Windows 10. Фото: Getty Images

З 14 жовтня компанія Microsoft офіційно припинила підтримку операційної системи Windows 10. У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України попередили, що використання застарілої системи без оновлень може становити серйозну загрозу для кібербезпеки користувачів.

Про це повідомили на сайті відомства.

Після завершення підтримки компанія більше не виправлятиме нові вразливості, що з’являтимуться в системі. Це створює ризики для користувачів, адже хакери можуть скористатися недоліками безпеки для взлому пристроїв, викрадення персональних даних або фінансової інформації.

У Держспецзв’язку зазначили, що Windows 10 досі залишається однією з найпоширеніших операційних систем в Україні, тому проблема може зачепити як звичайних користувачів, так і підприємства, зокрема об’єкти критичної інфраструктури. Використання цього програмного забезпечення у таких структурах може навіть порушувати вимоги законодавства у сфері кіберзахисту.

Основними ризиками для тих, хто продовжить користуватися Windows 10 без оновлень, є :

підвищена вразливість до вірусів, шпигунського ПЗ та програм-вимагачів,

можливість втратити доступ до сучасних програм ,

поступова деградація функціоналу системи.

У Держспецзв’язку рекомендують користувачам безкоштовно оновитися до версії Windows 11, попередньо перевіривши сумісність обладнання. Якщо це неможливо, в Microsoft рекомендують платною програмою Extended Security Updates (ESU), яка дозволяє отримувати оновлення безпеки протягом ще 1— 3 років. Вона передусім розрахована на бізнес і корпоративних клієнтів, але доступна й для звичайних користувачів.

Якщо пристрій занадто застарілий і не підтримує сучасні операційні системи, в компанії пропонують розглянути варіант заміни обладнання або переходу на іншу ОС. У разі, якщо користувач все ж залишиться на Windows 10 без оновлень, варто встановити надійний антивірус і брандмауер, регулярно створювати резервні копії даних, бути обережним під час користування інтернетом і не використовувати цей комп’ютер для роботи з фінансовою або конфіденційною інформацією.

