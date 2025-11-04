  • вівторок

У Вознесенську не можуть знайти операторів платних парковок, ніхто не подає заявки на конкурс

У Вознесенську не можуть знайти операторів платних парковок. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Вознесенську вчергове не вдалося визначити операторів для платних парковок. На оголошений міською радою конкурс, не надійшло жодної заявки.

Як повідомили у пресслужбі мерії, конкурс передбачав визначення операторів для парковок на вулицях Чубчика, Центральній, Платановій (Короленка) та Центральній площі.

До учасників висували вимоги — мати відповідну спецтехніку, кваліфікований персонал і підтверджений досвід роботи з утримання чи ремонту об’єктів благоустрою.

«До Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради не надійшло жодної конкурсної пропозиції разом із заявою встановленого зразка — ні особисто, ні поштою», — зазначили у повідомленні.

У міській раді поки не повідомили, чи планують повторно оголосити конкурс або змінити його умови.

Слід зазначити, що попередній конкурс, оголошений у серпні, також скасували у вересні через відсутність заявок від учасників.

