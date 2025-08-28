У Вознесенську шукають операторів для платних парковок

Платна парковка на перетині вулиць Спаської та Соборної у центрі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Міська влада Вознесенська оголосила конкурс на визначення операторів платних парковок.

До конкурсних лотів увійшли ділянки на вулицях Чубчика, Центральній, Платановій (Короленка), а також на Центральній площі.

Зазначається, що учасники повинні мати необхідну спецтехніку, кваліфікований персонал та підтверджений досвід роботи з утримання чи ремонту об’єктів благоустрою.

Обов’язковою умовою є наявність дозвільних документів або ліцензій та фінансова спроможність.

Паркувальні зони мають бути облаштовані до чинних правил. Зокрема, встановлені дорожні знаки, нанесена блакитна розмітка на проїзній частині та бордюрах, а також паркомати з розрахунку щонайменше один на 20 місць.

У доступному для користувачів місці обов’язково розміщуватиметься інформація про оператора, тарифи та способи оплати. Вона має бути державною мовою, а за потреби — продубльована англійською.

Зазначається, що подати документи можна особисто або поштою до 23 вересня. Заява оформлюється окремо на кожен лот. Сам же конкурс проведуть вже 26 вересня о 10:00.

Нагадаємо, що у Миколаєві платні паркувальні майданчики, які запрацювали з липня, принесли комунальному підприємству «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу. За результатами роботи за квартал та після всіх обов’язкових платежів гроші перерахують до міського бюджету.