У Вознесенську шукають операторів для платних парковок
- Світлана Іванченко
20:26, 28 серпня, 2025
Міська влада Вознесенська оголосила конкурс на визначення операторів платних парковок.
До конкурсних лотів увійшли ділянки на вулицях Чубчика, Центральній, Платановій (Короленка), а також на Центральній площі.
Зазначається, що учасники повинні мати необхідну спецтехніку, кваліфікований персонал та підтверджений досвід роботи з утримання чи ремонту об’єктів благоустрою.
Обов’язковою умовою є наявність дозвільних документів або ліцензій та фінансова спроможність.
Паркувальні зони мають бути облаштовані до чинних правил. Зокрема, встановлені дорожні знаки, нанесена блакитна розмітка на проїзній частині та бордюрах, а також паркомати з розрахунку щонайменше один на 20 місць.
У доступному для користувачів місці обов’язково розміщуватиметься інформація про оператора, тарифи та способи оплати. Вона має бути державною мовою, а за потреби — продубльована англійською.
Зазначається, що подати документи можна особисто або поштою до 23 вересня. Заява оформлюється окремо на кожен лот. Сам же конкурс проведуть вже 26 вересня о 10:00.
Нагадаємо, що у Миколаєві платні паркувальні майданчики, які запрацювали з липня, принесли комунальному підприємству «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу. За результатами роботи за квартал та після всіх обов’язкових платежів гроші перерахують до міського бюджету.
