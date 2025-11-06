  • четвер

На Миколаївщині 7 листопада будуть погодинні відключення світла

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині у п'ятницю, 7 листопада, з 08:00 до 21:00 діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

Реклама

1.1 — 07:30 — 11:00;

1.2 — 14:30 — 18:00;

3.1 — 14:30 — 18:00;

3.2 — 18:00 — 19:30;

4.1 — 11:00 — 14:30;

4.2 — 14:30 — 18:00;

5.1 — 18:00 — 21:30;

5.2 — 18:00 — 21:30.

В «Миколаївобленерго» зазначили, що час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення «черги.підчерги» (на графіку ГПВ це «жовті» години).

Актуальну інформацію за адресою можна знайти на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше в «Миколаївелектротранс» повідомляли, що електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.

