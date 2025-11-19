  • середа

Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині

Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНССиноптики попереджають про густий туман на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС

В другій половині дня 20 листопада по Миколаївській області та в обласному центрі очікується густий туман із видимістю від 100 до 500 метрів.

Як зазначили в Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, оголошений жовтий рівень небезпечності.

Метеорологи зазначають, що туман утримуватиметься також вночі та вранці 21 листопада.

За прогнозом, 20 листопада по області буде хмарно з проясненнями, часом дощитиме. У другій половині дня знову очікується туман. Вітер передбачається південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +2°C до +7°C, вдень — від +9°C до +14°C.

У Миколаєві температура вночі прогнозується від +3°C до +5°C, а вдень підніметься +12°C до +14°C.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

