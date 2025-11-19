Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:26, 19 листопада, 2025
-
В другій половині дня 20 листопада по Миколаївській області та в обласному центрі очікується густий туман із видимістю від 100 до 500 метрів.
Як зазначили в Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, оголошений жовтий рівень небезпечності.
Метеорологи зазначають, що туман утримуватиметься також вночі та вранці 21 листопада.
За прогнозом, 20 листопада по області буде хмарно з проясненнями, часом дощитиме. У другій половині дня знову очікується туман. Вітер передбачається південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +2°C до +7°C, вдень — від +9°C до +14°C.
У Миколаєві температура вночі прогнозується від +3°C до +5°C, а вдень підніметься +12°C до +14°C.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.