  • субота

    29 листопада, 2025

  • 5.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 5.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві та області очікується густий туман, — Гідрометцентр

У Миколаєві та області очікується густий туман. Фото: МикВістіУ Миколаєві та області очікується густий туман. Фото: МикВісті

У неділю 30 листопада, протягом дня у Миколаєві та області очікується густий туман.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, видимість становитиме лише 100-500 метрів. Наразі оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Останні новини про: Прогноз погоди

Вітер та туман: синоптики попереджають про негоду на Миколаївщині
Завтра на Миколаївщині прогнозують потепління до +20 градусів
Синоптики попереджають про густий туман та мінливі дощі завтра на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

Аліна Квітко
новини

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Аліна Квітко
новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
новини

Павлович пропонує створити комісію «по екології або з етики», куди включити депутатів, які не хочуть працювати

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зниження народжуваності, — в ОВА пояснили, чому пологовий будинок №3 у Миколаєві планують передати в обласну власність

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики попереджають про густий туман та мінливі дощі завтра на Миколаївщині
Завтра на Миколаївщині прогнозують потепління до +20 градусів
Вітер та туман: синоптики попереджають про негоду на Миколаївщині

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

4 години тому

«Build back better». Що насправді означає принцип «відбудувати краще, ніж було» для Миколаєва?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні