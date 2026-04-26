У 40-ві роковини трагедії на Чорнобильська АЕС нагородили ліквідаторів аварії, рятувальників та працівників станції

Володимир Зеленський відзначив нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, рятувальників та працівників станції. Фото: Офіс президента України

У 40-ві роковини аварії на Чорнобильська АЕС президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії, рятувальників ДСНС України та працівників станції, які забезпечували її роботу під час окупації у 2022 році та ліквідовували наслідки удару російського дрона по конфайнменту у 2025 році.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Орден «За заслуги» І ступеня отримав керівник проєктів інженерного центру ЧАЕС Олександр Новіков, який брав участь у стабілізації конструкцій об’єкта «Укриття» для зменшення ризику викиду радіоактивних речовин.

Реклама

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджені працівники ЧАЕС та фахівці, які працювали під час окупації станції у 2022 році та ліквідації наслідків атаки дрона: інженер Олександр Бєлобров, заступник начальника цеху Руслан Гнатчук, начальник зміни Сергій Гончаров, а також директор Інституту клінічної радіології Анатолій Чумак, який у перші дні після катастрофи організовував медичну допомогу в зоні ураження.

Орден «За мужність» ІІ ступеня отримав електрослюсар ЧАЕС Василь Сидоренко, який у день аварії 1986 року брав участь у стабілізації 4-го енергоблока та забезпечував роботу обладнання станції.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначені рятувальники та колишні ліквідатори, які брали участь у гасінні пожежі в кабельних тунелях ЧАЕС у 1986 році, а також у ліквідації наслідків удару російського дрона по об’єкту «Укриття» у 2025 році, зокрема працівники аварійно-рятувальних підрозділів з Хмельниччини та Київщини.

Окремо орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала працівниця ЧАЕС Наталія Дячук, яка під час окупації у 2022 році забезпечувала харчування персоналу, що залишався на станції та виконував критичні роботи в умовах обмежених ресурсів і тиску.

Усі нагороджені відзначені за професіоналізм, мужність і роботу в умовах підвищеної небезпеки під час аварії 1986 року, окупації ЧАЕС та ліквідації наслідків сучасних атак на об’єкт.

Раніше повідомлялося, що у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зупинити російські атаки, які, за його словами, знову створюють загрозу техногенної аварії.