Програму «Доступні ліки» розширили на 260 препаратів проти серцево-судинних хвороб

До програми «Доступні ліки» внесли 260 нових позицій для лікування серця та судин. Ілюстративне фото depositphotos

До програми «Доступні ліки» додали 260 нових препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Серед них 173 лікарські засоби пацієнти можуть отримати безоплатно, а 87 — із частковою доплатою. На ці медикаменти вже розпочали виписувати електронні рецепти.

Про це повідомляє Міністрество охорони здоровʼя України.

Це друге розширення програми за цим напрямом від початку 2026 року. До оновленого переліку увійшли медикаменти для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Ознайомитися зі списком можна на сайті Національної служби здоров'я України.

У цьому оновленні держава застосувала механізм підтримки українських виробників, за яким перевагу для включення до програми отримують вітчизняні ліки за найнижчою ціною. Таким чином до переліку внесли 67 однокомпонентних та 35 комбінованих препаратів.

Загалом станом на липень 2026 року програма «Доступні ліки» охоплює 1038 позицій, які відпускають у 17 470 аптеках країни. За час дії програми з 2019 року її послугами скористалися 6,43 мільйона українців.

Нагадаємо, що У липні 2026 року до державної програми «Доступні ліки» додали 51 нову діючу речовину у препаратах проти серцево-судинних і судинно-мозкових хвороб.