Росіяни змушували вчити гімн: з окупації повернули шістьох дітей Херсонщини

Діти з прапорами. Ілюстративне фото: Getty Images

В Україну вдалося повернути ще шістьох дітей віком від 6 до 17 років, яких незаконно утримували на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед повернутих — 17-річний хлопець, який пережив наслідки підриву російськими військами Каховської ГЕС. За словами Прокудіна, окупанти змушували його вчити російський гімн і брати участь у пропагандистських заходах, а також намагалися втягнути в російську систему військового обліку.

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Наразі всі шестеро дітей вже перебувають в Україні та отримують необхідну допомогу.

— Сьогодні цей хлопець, як і ще п’ятеро дітей, перебуває в безпеці та отримує необхідну допомогу. Кожне повернення — це боротьба за дитинство, яке росія намагається в них забрати. Ворог не лише окуповує території — він намагається впливати на свідомість дітей, позбавляти їх української ідентичності та майбутнього, — зазначив начальник ОВА.

За його словами від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 116 дітей.

Раніше на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще двох дітей.