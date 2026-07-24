«Безсмертний відбиток»: фотограф створює портрети херсонців на камеру віком понад 120 років

Харківський фотограф знімає херсонців на камеру. Фото: Суспільне

Фотограф із Харкова Станіслав Остроусов двічі на рік приїжджає до Херсона, щоб фотографувати місто та його жителів на старовинну камеру, якій понад 120 років. Цього разу він працює над серією портретів херсонців, які залишаються у прифронтовому місті та продовжують тут працювати.

Про це пише «Суспільне».

За два тижні фотограф створив близько 20 портретів. Серед його героїв — представники культури, волонтери та медики. У планах також фотографувати військових.

Для роботи Станіслав використовує техніку амбротипії — «безсмертного відбитка». Зображення фіксується безпосередньо на скляній пластині, а не на папері, тому такий портрет може зберігатися протягом багатьох років.

— Я приїхав зі старою камерою для того, щоб знімати портрети херсонців, які тут залишилися для того, щоб працювати. Не через те, що в них безвихідь, а саме для того, щоб працювати в цьому місті, — розповів він.

За його словами, назву серії він ще не визначив, але серед можливих варіантів — «Обличчя Херсона».

Харківський фотограф знімає херсонців на камеру. Фото: Суспільне Харківський фотограф знімає херсонців на камеру. Фото: Суспільне Харківський фотограф знімає херсонців на камеру. Фото: Суспільне

Створення таких фотографій потребує не лише камери. Фотограф носить із собою обладнання для проявлення знімків, скляні пластини, касети, хімікати та кювети. За один вихід він бере щонайменше 10 скляних пластин.

— Це справжня фотографічна техніка, яка дає мені можливість повністю контролювати процес. На виході отримую матеріальний об'єкт у вигляді скла, на якому є зображення. Тут нема жодного втручання штучного інтелекту чи цифровізації — це все чисто ручна робота. Тому, звісно, мене це надихає, — пояснив фотограф.

Це вже другий фотопроєкт Остроусова, присвячений Херсону. Навесні 2026 року він створював серію «Укриття. Червона зона», фотографуючи пам'ятні місця та зруйновані будівлі. Тоді міські укриття фотограф використовував як темні кімнати для проявлення знімків.

Фотографією Станіслав зацікавився у 2012 році, коли жив у Херсоні. Саме тут відбулися перші презентації його робіт. Згодом він перейшов на чорно-білу плівку, а пізніше почав працювати з фотографією на склі.

Презентувати нову серію портретів херсонців фотограф планує у Херсоні на День міста.

Нагадаємо, що фотограф із Миколаєва, засновник концептуальної школи фотографії MYPH Сергій Мельниченко став переможцем престижної міжнародної премії PhEST International Award 2026, яку вручають у межах Міжнародного фестивалю фотографії та мистецтва PhEST в Італії.