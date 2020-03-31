|Скорость ветра:
|6.2 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.35 грн
|EUR
|30.35 грн
|31.25 грн
Бой между украинским боксером, выступающим в супертяжелом весе, Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесен на июль.
Об этом говорится в сообщении промоутерской компании K2 Promotions Ukraine.
Поединок может состояться и позже, все зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в мире.
Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, его перенесли из-за пандемии коронавируса. Этот поединок должен стать для украинца вторым в супертяжелом весе. В середине октября прошлого года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.
14 марта в Лондоне прошла первая пресс-конференция между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивйте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Бой между украинским боксером, выступающим в супертяжелом весе, Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесен на июль.
Об этом говорится в сообщении промоутерской компании K2 Promotions Ukraine.
Поединок может состояться и позже, все зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в мире.
Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, его перенесли из-за пандемии коронавируса. Этот поединок должен стать для украинца вторым в супертяжелом весе. В середине октября прошлого года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.
14 марта в Лондоне прошла первая пресс-конференция между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивйте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа