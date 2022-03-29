Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о необходимой подготовке сборной Украины к матчу с Шотландией.

Об этом Мирча Луческу сообщил в интервью изданию The Guardian, пишет Страна.ua.

— Я поделился с УАФ своими мыслями. Думаю, что было бы неплохо создать общую команду из игроков «Шахтера» и «Динамо», которые будут тренироваться и играть в Бухаресте перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией в июне, — говорит тренер.

Он добавил: хочет, чтобы игроки сборной сформировали команду, которая бы тренировалась и играла товарищеские матчи с клубами, не участвующими в еврокубках.

— Пока футболисты «Динамо» находятся недалеко от Львова, тренируются там. Каждый день мне посылают видео по тренировкам. Я только просил их поддерживать форму, бегать и ходить в спортзал, — сказал Мирча Луческу.

Известно, что Украина начнет борьбу в стыках за чемпионат мира игрой с Шотландией. В случае триумфа нашей сборной она поедет в гости к победителю пары Уэльс — Австрия. XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.