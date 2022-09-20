Украинский боксер среднего веса из Николаева Сергей Деревянченко заявил, что не прочь подраться с Саулем Альваресом, который на днях победил Геннадия Головкина и защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Сергей Деревянченко рассказал, что настроен провести сражение как против Альвареса, так и с другими известными боксерами, сообщает Luckypunch.net со ссылкой на ES News.

— Я не прочь боксировать с Канело [прозвище Альвареса] или любым другим боксером этих весовых категорий. Я не прочь провести реванш с Головкиным, или бой с Канело, или реванш с Чарло — я хочу боксировать против всех серьезных ребят, — сказал Сергей Деревянченко.

О планах провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом Сергей Деревянченко говорил еще в 2019 году