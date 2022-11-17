Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду выразил свое отношение к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

По словам Криштиану Роналду, он не уважает тен Хага, потому что тренер не проявляет уважения к нему.

В следующий раз «МЮ» выйдет на поле 21 декабря. Подопечные тен Хага встретятся с «Бернли» в рамках Кубка лиги Англии. Будет ли «Манчестер Юнайтед» выглядеть фаворитом игры, будет понятно поближе к дате. А вот найти выгодные коэффициенты на матче можно в БК Лига Прудов. Кроме этого, контора предлагает множество бонусов и акций для бетторов. Чтобы сделать ставку еще более прибыльной, следует узнать актуальный промокод от Лиги ставок по ссылке – https://bookmaker-ratings.ru/bonusy-bukmeker/liga-stavok-ru/promokod-liga-stavok.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал об отношении к себе внутри клуба. Так, Роналду заявил, что команда МЮ пыталась заставить его уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие находящиеся внутри клуба люди отметил известный футболист. Как рассказал Криштиану, он чувствовал, что его предали. Также Роналду считает, что некоторые люди не хотели видеть его в «Манчестер Юнайтед» не только в этом, но и в прошлом сезоне.

Роналду рассказал и об инфраструктуре клуба. По его словам, здесь ничего не меняется. Как отметил футболист, все в клубе замерло во времени, что его очень удивило. Криш надеялся, что увидит другие вещи, технологии, инфраструктуру, но, к сожалению, можно лишь увидеть многое из того, что знаменитый форвард привык видеть в 21, 22, 23 года. И, как добавил Роналду, это очень удивило его.

После таких слов от Криша тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что придает большое значение тактике и анализу. В СМИ сообщили о прогрессе одного из одноклубцев Роналду – Маркуса Решфорда. Так, по данным источников, форварду помогла усиленная тактическая и аналитическая работа под руководством Тэн Хага. Также стало известно, что сразу после вступления в должность тренер попросил полностью переоборудовать одну из комнат на тренировочной базе клуба. На переоборудование потратили 250 тысяч фунтов, комнату оборудовали новыми экранами и многоуровневыми сиденьями.