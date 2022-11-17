У «Арсенала» появился шанс оторваться.

Следующий матч «Манчестер Сити» запланирован на 22 ноября. В рамках турнира Кубка Лиги подопечные Гвардиолы сразятся с «Ливерпулем». «Горожане» идут явным фаворитом не только в предстоящем матче, но и очевидным лидером победы в турнире. Узнать выгодные коэффициенты на победителя Кубка лиги Англии, а также другие спортивные события можно в БК Винлайн. Чтобы сделать это быстро и легко, необходимо загрузить приложение от конторы на телефон. Где найти приложение и как правильно его установить рассказали по ссылке – https://bookmaker-ratings.lv/ru/wiki/winline-mobil-noe-prilozhenie-skachat-dlya-android-android/.

Эксперты полагают, что тренерский штаб слишком сильно сместили акцент на Холанде. Эрлинг нанес 52 удара по чужим воротам, два с половиной десятка – в ворота. Реализовал 18 из них, то есть соотношение голов к точным ударам безумное – 0.6, как и у Хулиана Альвареса. Но Холанду всего 22 года, как и аргентинцу, и второй форвард сыграл всего ничего в АПЛ. Хосеп правильно сделал, что пригласил центрального форварда, команда уступала новичку право концентрироваться на результативности, но бывают случаи, когда Холанд выпадает из игры.

В этом сезоне в Италии и Англии появились дерзкие претенденты. А Гвардиола, понимая, что его пожилые полузащитники могут устать, не забавляется высоким прессингом. Это влияет на темп игры и упрощает задачу соперникам. Де Брюйне не имеет реноме короля решающих матчей. Кевин обычно поражает статистикой – 9 результативных передач в АПЛ, но отсутствия репутации парня, который всегда спасет в самый сложный момент, бельгийский ветеран не имеет. Де Брюйне странным стечением обстоятельств никогда не являлся «Игроком луны» в АПЛ. Без мяча Де Брюйне, Гюндоган или Бернарду могут потерять концентрацию.

Спонтанности в действиях «Манчестер Сити» не хватает. Поэтому дважды «Ливерпуль», раз в Лиге чемпионов «Копенгаген» и «Боруссия» Д, а также три середняка АПЛ забирали у Гвардиолы очки. Разумеется, почти всех сильных соперников Хосеп обыгрывает, но очень досадно, что перенесли поединок против «Арсенала». Интересно было сравнить команду Артеты против команды Гвардиолы.

Неисправимых изъянов в игре «мещан» нет. По всем ключевым статистическим параметрам это заслуженный лидер АПЛ вместе с «Арсеналом». Гвардиола обязательно подсмотрит пару фишек на Чемпионате мира 2022, которые мгновенно введет.