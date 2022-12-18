18 декабря состоялся финальный матч Чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором Франция и Аргентина смогли выявить лучшего только в серии пенальти.

Об этом сообщает Украинская правда.

Две сильнейшие команды турнира встретились в решающем матче в катарском Лусаиле.

Стоит отметить, что этот Мундиаль для Франции был несложным несмотря на одно поражение в группе.

Аргентина, в свою очередь, оправилась после сенсационного поражения в первом же матче (против Саудовской Аравии) и по ходу чемпионата лишь набирала обороты – имела сверхсложный матч и только благодаря пенальти обыграла Нидерланды, а после этого – разгромила вицечемпионов ЧМ-2018 Хорватию.

В последней игре турнира обе команды, по мнению экспертов, имели одинаковые шансы на победу.

С первых минут Франция, не ожидая от аргентинцев такого напора, не смогла включиться в игру.

Уже после 20 минут Анхель Ди Мария забежал в штрафную французов и упал возле Усмана Дембеле – пенальти.

Удар с «точки» реализовал лидер команды Леонель Месси - 0:1.

Уже через 13 минут аргентинцы провели блестящую контратаку, через серию пасов прошли все поле, отдали мяч на Ди Марию, о котором французы совсем забыли и никак не «накрывали» – тот удвоил счет.

Тренер Франции не скрывал свое удивление, сделав в первом тайме двойную замену, очевидно, пытаясь коренным образом изменить стиль игры.

После перерыва от европейцев ждали активной игры, но примерно в 70 минутах матча Франция не нанесла ни одного удара даже в сторону ворот соперника.

После этого игра коренным образом изменилась – французы получили шанс бить пенальти, которое реализовал нападающий сборной Килиан Мбаппе.

Уже через минуту он забивает второй гол хорошим ударом в одно касание.

СМИ пишут, что Мбаппе оформил самый быстрый дубль в финалах ЧМ – за 97 секунд.

После этого Франция вернулась в игру, начала атаковать и играть в свой футбол, однако аргентинцы удержали счет и перевели игру на экстратаймы.

В дополнительных таймах Аргентина имела несколько действительно опасных моментов, и в одном из них Месси вывел команду вперед 3:2.

Еще каких-то 10 минут, и аргентинцы снова нарушили в своей штрафной. Мбаппе реализовал 11-метровый и оформил хет-трик на свой счет 3:3.

По результатам серии пенальти победила Аргентина 3:3 (4-2) – один удар французов отразил вратарь, другой был мимо ворот.

Мбаппе забил четыре удара в финале Чемпионата мира, но проиграл.

Месси впервые выиграл Мундиаль за всю свою карьеру.

Если бы Франция выиграла этот матч, Лилиан и Маркус Тюрам стали первым отцом и сыном в истории, которые побеждали на чемпионате мира. Тюрам-старший стал чемпионом в 1998 году.

Аргентина стала чемпионом в третий раз – ранее в 1978 и 1986 годах.