Кікбоксер з Херсонщини виборов бронзу на чемпіонаті України

Кікбоксер Марк Наконечний з Херсонщини. Фото: Генічеська міська військова адміністрація

Спортсмен з Геніченської громади Херсонської області здобув бронзу на Чемпіонаті України з Кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що змагання відбулись у Броварах. За призові місця змагались понад 1300 спортсменів із 23 регіонів країни. Херсонську область представляв юний кікбоксер Марк Наконечний.

У повідомленні додали, що він виступив у розділі К-1 серед молодших юніорів. Спортсмен виборов бронзу у ваговій категорії до 71 кілограма. Наразі він тренується у Вінницькому спортивному клубі.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли шість нагород на Всеукраїнському турнірі з самбо.

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