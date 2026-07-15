Юні спортсмени з Миколаївщини представлять регіон на всеукраїнському фестивалі «Активна країна з Кернел» у Києві
- Пресреліз
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- Благодійний фонд «Разом з Kernel»
З 16 по 19 липня у Києві на ВДНГ відбудеться найбільший спортивний фестиваль літа — «Активна країна з Кернел». Однією з ключових подій цього заходу стануть фінальні змагання дитячих мультиспортивних клубів зі всієї країни. Миколаївщину на турнірі представлятиме команда МК «АМВ» (м.Вознесенськ).
Наші земляки змагатимуться у чотирьох дисциплінах: флорбол, регбі-5, доджбол і панна-футбол. Усього до фіналу пройшли 12 клубів із різних громад України. Організатори обрали команди, які є найактивнішими у своєму регіоні та проявили себе в численних змаганнях протягом року.
Фіналом турніру стане «Зірковий матч», який пройде 19 липня о 20:00. На одному полі з підлітками зіграють відомі українські футболісти, зірки спорту та олімпійські чемпіони.
Мультиспортивні клуби у громадах підтримує та координує благодійний фонд «Разом з Kernel». Фонд створює можливості для регулярних занять спортом дітей у громадах, організовує виїзні літні спортивні табори та турніри, а також покриває всі операційні витрати.
— В умовах невизначеності та щоденних викликів спорт стає для дітей і молоді не лише можливістю для фізичного розвитку, а й простором підтримки, соціалізації та формування впевненості у власних силах, — зазначає Лілія Марачканець, директорка благодійного фонду «Разом з Kernel». — Саме тому ми допомагаємо розвивати мультиспортивний рух у громадах України, зокрема й на Миколаївщині.
Вхід на фестиваль — вільний для всіх охочих.
Сайт заходу - https://sportforall.gov.ua/aktyvna-kraina/
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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Благодійний фонд «Разом з Kernel»
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