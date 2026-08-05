Новый Renault Symbioz уже можно заказать в Николаеве

Автосалон Renault «М Моторс» на проспекте Героев Украины, 68 в Николаеве

В Украине стартовали официальные продажи нового семейного кроссовера Renault Symbioz. Заказать автомобиль уже можно у официального дилера Renault в Николаеве — компании «М Моторс».

Renault Symbioz относится к компактным кроссоверам C-класса. Модель рассчитана на ежедневные городские поездки и семейные путешествия. Автомобиль получил просторный салон, современные системы помощи водителю и две гибридные силовые установки на выбор.

Новый Renault Symbioz — семейный гибридный кроссовер

Две гибридные версии

Renault Symbioz предлагаются в комплектациях Evolution и Techno. Покупатели могут выбрать одну из двух версий:

1,3 mild hybrid мощностью 140 лошадиных сил с автоматической коробкой передач EDC;

1,8 full hybrid E-Tech мощностью 160 лошадиных сил с автоматической многорежимной коробкой передач.

Стоимость версии mild hybrid начинается от 1 миллиона 76 тысяч 900 гривен. Полногибридный Renault Symbioz стоит от 1 миллиона 256 тысяч 900 гривен. Окончательная цена зависит от комплектации и предложения дилера.

Что получил Renault Symbioz

Новый гибридный кроссовер Renault Symbioz и Renault Symbioz — вид сбоку

Кроссовер оснащен мультимедийной системой OpenR link с 10,4-дюймовым экраном. Она поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay.

Среди доступного оборудования — беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша Solarbay с регулируемым затемнением и электропривод багажника с функцией «свободные руки».

Автомобиль также может быть оснащён до десяти систем помощи водителю. В частности, камерой заднего вида, контролем слепых зон, предупреждением о препятствиях при выходе из автомобиля и автоматическим переключением дальнего света.

Где заказать Renault Symbioz в Николаеве

Узнать о комплектациях, условиях покупки и заказать Renault Symbioz можно на сайте официального дилера Renault в Николаеве.

Компания «М Моторс» является официальным дилером импортера АО «Рено Украина» в Николаеве и Николаевской области.

Адрес: Николаев, проспект Героев Украины, 68

Телефон: +38 (0512) 77 88 77

Электронная почта: [email protected]

Посмотреть автомобиль, уточнить актуальную стоимость и оставить заявку на консультацию можно на сайте renault.mk.ua.