Новый Renault Symbioz уже можно заказать в Николаеве
В Украине стартовали официальные продажи нового семейного кроссовера Renault Symbioz. Заказать автомобиль уже можно у официального дилера Renault в Николаеве — компании «М Моторс».
Renault Symbioz относится к компактным кроссоверам C-класса. Модель рассчитана на ежедневные городские поездки и семейные путешествия. Автомобиль получил просторный салон, современные системы помощи водителю и две гибридные силовые установки на выбор.
Две гибридные версии
Renault Symbioz предлагаются в комплектациях Evolution и Techno. Покупатели могут выбрать одну из двух версий:
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1,3 mild hybrid мощностью 140 лошадиных сил с автоматической коробкой передач EDC;
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1,8 full hybrid E-Tech мощностью 160 лошадиных сил с автоматической многорежимной коробкой передач.
Стоимость версии mild hybrid начинается от 1 миллиона 76 тысяч 900 гривен. Полногибридный Renault Symbioz стоит от 1 миллиона 256 тысяч 900 гривен. Окончательная цена зависит от комплектации и предложения дилера.
Что получил Renault Symbioz
Кроссовер оснащен мультимедийной системой OpenR link с 10,4-дюймовым экраном. Она поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay.
Среди доступного оборудования — беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша Solarbay с регулируемым затемнением и электропривод багажника с функцией «свободные руки».
Автомобиль также может быть оснащён до десяти систем помощи водителю. В частности, камерой заднего вида, контролем слепых зон, предупреждением о препятствиях при выходе из автомобиля и автоматическим переключением дальнего света.
Где заказать Renault Symbioz в Николаеве
Узнать о комплектациях, условиях покупки и заказать Renault Symbioz можно на сайте официального дилера Renault в Николаеве.
Компания «М Моторс» является официальным дилером импортера АО «Рено Украина» в Николаеве и Николаевской области.
Адрес: Николаев, проспект Героев Украины, 68
Телефон: +38 (0512) 77 88 77
Электронная почта: [email protected]
Посмотреть автомобиль, уточнить актуальную стоимость и оставить заявку на консультацию можно на сайте renault.mk.ua.
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