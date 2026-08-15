 Николаевская область — третья в Украине по количеству штрафов Госстата: 29 постановлений за 6 лет

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Главная Новости Экономика 6:33, 15 августа, 2026

Николаевская область — третья в Украине по количеству штрафов Госстата: 29 постановлений за 6 лет

За шесть лет Государственная служба статистики вынесла 29 постановлений о штрафах за нарушение требований статистической отчетности в Николаевской области. Это третий показатель среди регионов Украины после Луганской и Сумской областей.

Об этом свидетельствует аналитика OpenDataBot.

Всего в 2020–2025 годах Госстат вынес 228 постановлений на общую сумму 38 862 гривны за непредставление, несвоевременное представление или ошибки в статистической отчетности. Средний размер штрафа составил около 170 гривен.

Больше всего постановлений пришлось на 2021 год — 60 % от их общего количества.

Аналітика ОпендатаботАналитика Опендатабот

Николаевская область по этому показателю заняла третье место. За шесть лет в области вынесли 29 постановлений. Больше было только в Луганской области — 47, и Сумской области — 34. Далее следуют Киев с 27 постановлениями и Полтавская область — с 25.

Таким образом, на эти пять регионов пришлось почти три четверти — 71% всех постановлений Госстата за этот период.

В 2025 году Госстат возобновил применение штрафов после перерыва, связанного с полномасштабной войной. В том году по Украине было вынесено 30 постановлений, из которых 5 пришлось на Николаевскую область.

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В то же время в 2023 и 2024 годах Госстат не вынес ни одного постановления. После начала полномасштабного вторжения предприятиям разрешили подавать статистическую и финансовую отчетность после завершения военного положения без применения штрафных санкций. Впоследствии эту льготу отменили, а бизнес обязали подать пропущенную отчетность за 2022–2025 годы до 5 октября 2025 года.

Всего за шесть лет Госстат наложил штрафы на сумму 38 862 гривны, однако фактически взыскал больше — 41 820 гривен. Это объясняется тем, что в 2020–2025 годах уплачивались также штрафы, наложенные ранее.

Например, в Черкасской области за этот период не было вынесено ни одного нового постановления, однако в 2025 году там взыскали 170 гривен штрафа, наложенного еще в 2005 году.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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