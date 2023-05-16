Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів.

Про це на брифінгу повідомили керівники НАБУ та САП.

Так, за інформацією антикорупційних органів, було викрито злочинну схему з задіянням судової гілки влади. Фактично, це було адвокатське об'єднання, що через керівництво суду допомагало за додаткову плату незаконно вирішувати питання.

— Нами було зафіксовано низку контактів власника фінансової групи «Фінанси та кредит» (олігарх Костянтин Жеваго — прим. ред.) з одним із власників адвокатського об’єднання, що використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленісю між власником цієї групи та адвокатом об’єднання було передано неправомірну вигоду високопосадовцям суду за ухвалення неправомірного рішення, – розповів керівник НАБУ Семен Кривонос.

Так, за його словами, відповідне рішення було ухвалено в судді 19 квітня, а на початку травня відбувся розподіл коштів серед суддів - учасників схеми.

— 1 травня була отримана перша частина цієї неправомірної вигоди, а 15 травня, фактично вчора, була отримана друга частина, яка була зафіксована внаслідок слідчих дій, – повідомив Семен Кривонос.

В САП зазначили, що слідчі дії ще тривають і остаточного висновку у справі поки немає. На цей час затримано двох осіб, в їх числі голова Верховного Суду Всеволод Князєв та з'ясовується причетність інших осіб до вказаного правопорушення. Однак, за словами Семена Кривоноса, ця справа стала найрезонанснішою в діяльності НАБУ та САП.

Відомо, що інформація про злочинні дії угрупування була відома антикорупційним органам ще з початку 2023 року. Так, протягом усього часу детективи НАБУ та САП слідкували документували її діяльність.

Нагадаємо, командиру взводу однієї з військових частин ВМС ЗСУ на Миколаївщині повідомили про підозру за фактами вимагання грошей та погрози насильством. Так, головний сержант з квітня по серпень 2022 року, погрожуючи застосуванням насильства, вимагав та одержав від підлеглих військовослужбовців понад 240 тисяч гривень за відмову від проведення стосовно них службових розслідувань та усунення штучних перешкод з проходження служби.

Такж, на Миколаївщині депутата облради, який нещодавно склав повноваження, підозрюють у перевищенні повноважень, а саме в незаконній передачі земель лісового фонду. Збитки від таких дій склали понад 6 мільйонів гривень. Мова йде про директора держпідприємства «Баштанський лісгосп» Юрія Крета, обраного до облради від ОПЗЖ.