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Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради оголосило тендер на придбання компактора для утримання полігону твердих побутових відходів.

Орієнтовна сума закупівлі — 8 мільйонів 117 тисяч 200 гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Початок аукціону оголошено на 12 червня. Переможець повинен поставити техніку цьогоріч.

Компактор має бути новий, 2023 року випуску. Це пристрій, призначенням якого є зменшення обсягу відходів виробництва чи побутового сміття за допомогою пресування. Пристрій представлений у вигляді преса з приймальним бункером (завантажувальна лійка), в який інтегрований або приєднаний змінний контейнер.

Нагадаємо, у Первомайську на Миколаївщині хочуть за два роки побудувати новий полігон ТПВ.