Управління капітального будівництва Миколаївської міськради оголосило тендер на ремонт приміщень Центру надання адміністративних послуг у Корабельному районі за 5 мільйонів 801 тисячу 489 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Аукціон запланований на 13 червня, переможець повинен буде виконати роботи до 20 грудня поточного року.

У техзавданні мова йде про капітальний ремонт приміщень ЦНАПу, розташованого по проспекту Богоявленському, 314.

Підрядник, зокрема, повинен буде зробити загальний ремонт приміщень, замінити вікна та двері, системи опалення, освітлення та вентиляції, встановити кондиціонери, відремонтувати водопровід і каналізацію, встановити підйомник та інше устаткування для людей з інвалідністю. Придбати та встановити телефонне та інтернет-обладнання.

Нагадаємо, у Вознесенську за 6 мільйонів гривень побудують модульний ЦНАП.