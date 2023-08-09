Миколаївська міська рада планує придбання 40 тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів, які перевозитимуть людей у віддалені мікрорайони.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів у програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

За його словами, спочатку планувалося закупити 20 таких троллейбусів, однак місто знайшло додаткове фінансування для придбання ще 20.

— Уряд Данії додав коштів. Також завдяки Європейському банку реконструкції та розвитку знайшли додаткові грантові кошти. Тому можливо кількість тролейбусів збільшиться до 40. Технічні умови для тендеру прописані, ми очікуємо погодження від ЄБРР. Як тільки буде погодження, оголосимо тендер і будемо очікувати результати тендеру та поставку. Ці закупівлі відбуваються через майданчики міжнародних організацій. Вони допомагають у підготовці технічного завдання, слідкують за проведенням закупівель і допомагають обрати, хто буде переможцем, — розповів міський голова.

Нагадаємо, що 7 серпня до Миколаєва доставили сучасний тролейбус «Дніпро». Це 34-та одиниця електротранспорту із 40, передбачених в рамках контракту з ЄБРР. До кінця тижня місто очікує на ще два тролейбуси.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.