Газові мережі по всій країні поетапно переходять під державне управління Групи Нафтогаз. До складу компанії 15 серпня увійшло акціонерне товариство «Миколаївгаз».

Про це повідомляється на сайті Газорозподільних мереж України.

Також 15 серпня до Групи Нафтогаз увійшли АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Хмельницькгаз».

«Інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети – забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи. Це завдання, яке вже вирішується в низці прифронтових і тилових регіонів України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство очікує рестарт роботи. А саме обіцяють раціоналізувати технічну сферу, посилити фінансову дисципліну та зробити прозору комунікацію з клієнтами.

Раніше до складу Групи увійшли АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Львівгаз», АТ «Сумигаз», АТ «Дніпропетровськгаз» і АТ «Вінницягаз».

Нагадаємо, навесні Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили українському підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній (облгазів), які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.

Як свідчать матеріали слідства, посадовці розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі, зазначили тоді в СБУ.

Після цього облгази почали приєднувати до Групи Нафтогаз.

Також 15 серпня Офіс Генерального прокурора повідомив, що трьом керівникам облгазів оголосили підозру у масштабному розкраданні газу із газотранспортної системи України. За матеріалами слідства, Дмитро Фірташ організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив регіональних операторів газотранспортних мереж – облгази, а також інші підконтрольні суб’єкти господарювання, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території областей України.