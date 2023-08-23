Організація Об'єднаних Націй розпочала ініціативу зі збору 268 мільйонів доларів для підтримки України під час опалювального сезону.

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає інформаційне агентство Укрінформ.

Генсек зазначив, що окупанти завдали серйозної шкоди інфраструктурі України, що піддає мільйони людей надзвичайному ризику під час холодної пори року.

«Ми разом з партнерами розпочали ініціативу із закликом зібрати 268 мільйонів доларів США, щоб підтримати понад 1,3 мільйона осіб конкретною допомогою в найближчі зимові місяці», — повідомив Стефан Дюжаррік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

Якщо говорити про Миколаївщину, то за словами очільника ОВА Віталія Кіма, крична інфраструктура області не є пріоритетною ціллю для російських обстрілів, але місцева влада вже декілька місяців готується до можливих загроз.

Також варто звернути увагу, Миколаївську область обрано для втілення у життя пілотного проекту в рамках співпраці Міністерства енергетики України та Міжнародного енергетичного кластеру. Таким чином енергетична інфраструктура АТ «Миколаївобленерго» буде модернізована відповідно до стандартів Євросоюзу.