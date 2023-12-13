В компанії «Київстар» поки не можуть назвати точні терміни відновлення зв’язку, однак процес вже почався.

Про це в інтерв’ю українському Forbes розповів президент компанії Олександр Комаров.

— У нас є декілька сценаріїв. Базовий і він же оптимістичний, що ми почнемо відновлювати сервіси клієнтів. Ми вже частково відновили фіксований інтернет для нашої бази інтернету для дому. Крок за кроком, що ми найближчим часом відновимо сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого інтернету, — сказав він.

Олександр Комаров додав, що з мобільними послугами трохи важче.

— Базовий сценарій, я сподіваюся, що ми завтра (інтерв’ю опубліковане вночі 12 грудня, — прим.) почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи, і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, які залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр, — розповів він.

Президент компанії додав, що з одного боку процес відновлення вже йде, але з іншого – «Київстар» обмежений ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку.

— Тому, я дуже сподіваюся, що завтра ми почнемо відновлювати сервіс, але я не можу це гарантувати, — сказав він.

Також у компанії не можуть сказати, скільки коштуватиме для них відновлення.

— Ми не підраховували й нічого підраховувати поки не будемо. Команда має бути сфокусована на відновленні. Нам потрібно відновити сервіс. Якби зараз сказали, що це буде коштувати 100 мільйонів доларів, але якимось чином усе це запрацює прям за 1 хвилину, то ми б на це пішли. Ми надаємо критичні сервіси для українців, тому це інший рахунок. Він знаходиться в зовсім іншій площині. Це не про гроші, — сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Крім того, Monobank зазнав масованої DDoS-атаки.