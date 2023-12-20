Станом на травень цього року працюючі під час війни підприємства Миколаєва заборгували своїм працівникам 18,7 мільйона гривень заробітної плати.

Про це йдеться у Програмі економічного і соціального розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки, пишуть «НикВести».

Ці кошти мають виплатити 878 працівникам, середня сума боргу на одного складала 21,4 тисячі гривень.

Держпідприємства заборгували 12,1 мільйона гривень: Південне виробничо-технічне підприємство (6,1 мільйона гривень), Миколаївський авіаремонтний завод «Нарп» (4,5 мільйона гривень) та Миколаївський суднобудівний завод (1,4 мільйона гривень).

Ще 5,4 мільйона гривень заборгували своїм працівникам комунальні підприємства міста: «Фармація» (5,3 мільйона гривень) та Центр соціально значущих хвороб (51 тисяча гривень).

Водночас приватні підприємства міста заборгували 1,2 мільйона гривень.

Однак станом на 30 травня загальний борг зменшився до 14,1 мільйона гривень. Кошти виплатили працівникам держпідприємства «Миколаївський авіаремонтний завод «Нарп» та комунального підприємства «Центр соціально значущих хвороб» міської ради.

«Основними причинами заборгованості із виплати заробітної плати залишаються відсутність замовлень і, як наслідок, обсягів робіт», – йдеться у Програмі.

Нагадаємо, миколаївці заборгували за опалення «Миколаївоблтеплоенерго» понад 224 мільйони гривень, а «Миколаївводоканалу» – майже 237 мільйонів гривень.