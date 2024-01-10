Ілюстраційне фото: «Renault Express»

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує модернізувати свій автопарк, придбавши в лізинг п'ять нових автомобілів на суму 5,9 мільйона гривень.

Відповідний тендер опубліковано на системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

«Миколаївоблтеплоенерго» планує закупити нові авто білого кольору марки «Renault Express» 2023-2024 року випуску. Серед обов'язкових вимог — адаптація до поганих доріг, наявність подушок безпеки для водія і пасажира, а також гарантія на три роки.

Лізингова угода передбачає першочерговий внесок у розмірі 20% від суми договору, а строк кредитування складає 24 місяці.

В коментарі «НикВести» директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що нові автомобілі необхідні для створення мобільних бригад швидкого реагування на аварійні ситуації, що виникають у різних мікрорайонах міста. Це також призведе до економії на пальному та ремонтних роботах в автомобілях, згідно з прорахунками, авто окупляться протягом 4 років.

— Нам потрібно створити мобільні бригади, які будуть максимально швидко реагувати на аварійні ситуації, що виникають. У нас 79 точок видачі води, а на їх обслуговування у нас всього 1 машина, люди фізично не можуть встигати бути швидко і в мікрорайоні Намив, і в мікрорайоні Соляні. Містяни у нас дуже талановиті, вони люблять і машинку помити з точки видачі води, чи кнопку якусь зламати і ми повинні максимально швидко зреагувати. Також згідно з законом ми повинні протягом доби відреагувати на аварійну ситуацію. Ми прорахували, що для того, щоб покращити якість надаваних послуг, також буде економія на паливі та ремонтних роботах. Утримувати газель або якусь іншу стару машину економічно невигідно, – сказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, що Миколаїв став єдиним українським містом, яке торік отримало нові тролейбуси від міжнародних організацій. Водночас Миколаїв у 2023 році отримав від міжнародних партнерів 13 автобусів.

Раніше ми писали про те, що Миколаїв отримає 30 нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх планують закупити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.