«Миколаївоблтеплоенерго» виділили 25 генераторів для стабільної роботи тепломереж

«Миколаївоблтеплоенерго», архівне фото «МикВісті»

Комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» виділили 25 генераторів з резерву для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на теплових мережах міста.

Відповідний проєкт рішення узгодили на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради у середу, 23 жовтня, повідомляють «МикВісті».

У документах вказано, що мова йде про бензинові генератори різних моделей.

Скриншот з проєкту рішення.

Також з резерву Адміністрації Корабельного району видалили матеріали для відновлення будинків після російських обстрілів.

Скриншот з проєкту рішення.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України у Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сенкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишеву, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич заявив, що при старті опалювального сезону 2024 року Миколаївська ТЕЦ врахує всі торішні помилки.

До цього повідомлялося, що в Миколаєві не встигнуть побудувати нову тепломережу на вулиці Прикордонній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мірошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме запровадження постійної абонентської плати протягом усього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія до квартири.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» відзначають критично низький рівень підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких одержали акти готовності систем.

У свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношених мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за терло понад 222 мільйони гривень.

З початку року КП «Миколаївоблтеплоенерго» через суд стягнуло з городян понад 5 мільйонів гривень боргів.