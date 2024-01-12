Ілюстраційне фото ремонту доріг, «НикВести»

У Корабельному районі Миколаєва планують капітально відремонтувати частину вулиці Калиниченка та частину вулиці Родинної — на ремонтні роботи планують витратити 9 мільйонів 82 тисячі гривень.

Відповідні тендери опубліковані на сайті системи публічних закупівель Prozorro.

Скриншот з Google-карти відрізка вулиці Родинної, яку відремонтують

Капітальний ремонт 2,5 кілометрів дорожнього покриття по вулиці Родинній у Корабельному районі міста Миколаєва планується виконати від вулиці Сімферопольської до вулиці Рибної з очікуваною вартістю робіт в 5,1 мільйона гривень.

Капітальний ремонт включає демонтаж покриття, його очищення, улаштування покриття з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, облаштування тротуарів та пандусів, встановлення дорожніх знаків і нанесення горизонтальної розмітки.

До 23 січня триває процес подачі тендерних пропозицій, а на наступний день буде проведено аукціон.

Також планується капітально відремонтувати дорогу по вулиці Калиниченка від вулиці Сімферопольської до вулиці Рибної за 3,9 мільйона гривень.

Скриншот з Google-карти відрізка вулиці Калиниченка, яку відремонтують

В свою чергу, капітальний ремонт 1,9 кілометра вулиці Калиниченка включає підготовчі роботи з викорчовування двох пнів, знос двох дерев та обрізку 12 дерев. Окрім цього, підрядник повинен виконати демонтаж старого покриття, покласти новий асфальт, облаштувати тротуари, встановити дорожні знаки і нанести горизонтальну розмітку.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 21 січня, а аукціон має розпочатися 22 січня.

Розпочати виконання робіт з ремонту вулиць підрядник повинен протягом 3-х днів після укладання договору. Гарантійний термін на дорожнє покриття становитиме 10 років.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року в Корабельному районі Миколаєва розпочались роботи з капітального ремонту площі біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг. Роботи по ремонту площі планувалось виконати до кінця грудня 2023 року.