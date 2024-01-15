Російська армія спрямовує безпілотники з вибухівкою на цивільні автівки, машини рятувальників, поліції та «швидкої».

Про це під час брифінгу заявила начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, цитує УНІАН.

«Ворог концентрує свої зусилля на житловому фонді та зараз обстрілює реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією. Рідше – мінометами, тому що фактично мінометні розрахунки вдалося відкинути вже максимально далеко, а відстань не дозволяє сягати території правого берега. Дуже на малій кількості ділянок це можливо, але час від часу застосовує ворог танки в напрямку прибережних населених пунктів», — зазначила вона.

За її словами, переважно загарбники намагаються використовувати безпілотні літальні апарати, до яких прикріплюються уламкові боєприпаси. Саме таке ураження дуже небезпечне, оскільки його важко попередити. Ворог спрямовує безпілотники з вибухівкою на цивільні автівки, машини рятувальників, поліції та «швидкої». У зв’язку з цим місцевим жителям рекомендовано мінімізувати своє пересування по відкритій території та бути максимально обережними.

«Ворог взяв за мету тримати кількість обстрілів на позначці 100 плюс для того, щоб дуже щільно вкривати вогнем правий берег та всю його інфраструктуру — для унеможливлення підтримки лівого берега», — додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що Наталія Гуменюк також зазначала, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Раніше повідомлялось, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.

У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.

Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.