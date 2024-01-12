ЗСУ на лівому березі Дніпра, Фото оприлюднив Володимир Зеленський

Російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Як повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», ці підрозділи вважають себе надто елітними для таких лобових атак.

За її словами, такі лобові штурми нерідко без підтримки броньованої техніки цілком закономірно приводять до великих втрат.

«Зараз на нашому напрямку зменшилася кількість підрозділів типу «шторм Z», а більше зосереджено морських піхотинців і десантників. А вони вважають себе елітою й іти в такі штурми вони не хочуть», — зазначила Наталія Гуменюк.

Вона також зауважила, що через це у росіян виникають морально-психологічні розлади в підрозділах і різні суперечки.

«Саме тому в керівництві угруповання «Дніпро», яке там зараз базується, є дуже багато розладу в загальному розумінні подальшого розвитку подій», — додала речниця.

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.

У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.

Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.

Як відомо, бійці миколаївської 36-ої бригади морської піхоти під час штурму в районі Кринок на Херсонщині 24 листопада взяли в полон військового з російської 810-ої морської піхоти.