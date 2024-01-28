На Дніпропетровщині українські захисники збили російську авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомило повітряне командування «Схід».

Ворожу ціль знищили у Дніпровському районі.

Згодом керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що її збили завдяки вчасній інформації від жителів району.

«Близько сорока хвилин тому над двома громадами району пролетіла російська крилата ракета. Завдяки мешканцям ми повідомили сили ППО і бійці приземлили вороже залізяччя в Дніпровському районі», – написав Євген Євтушенко.

Зазначимо, учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Як відомо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.

Зазначимо, що втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.