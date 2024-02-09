РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 8 лютого, росіяни обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини, зокрема Херсон, Антонівку, Кізомис, Станіслав та Томарине.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Армія РФ 8 лютого завдала авіаударів по Червоному Маяку, Крупиці, Качкарівці та Миловому Херсонської області. Внаслідок вибухів у Червоному Маяку пошкоджена територія стадіону, будівлі сільської ради та колишнього будинку культури. У Крупиці пошкоджені приватні будинки та територія агрофірми. У Качкарівці постраждали щонайменше 24 будинка.

За даними правоохоронців, поблизу Шляхового на узбіччі автодороги виявили палаючий автомобіль з обгорілими рештками двох жінок віком 43 та 48 років. Ймовірно, за словами поліції, по цивільному автомобілю цілеспрямовано завдали удар дроном-камікадзе російські військові.

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вдень 8 лютого ворог безпілотником атакував Надеждівку. Внаслідок вибуху постраждав 31-річний працівник Скадовського районного відділу поліції. У поліцейського діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та контузію. Також російські військові вкотре обстріляли Ромашкове. На подвір’ї власного будинку постраждав 57-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та поранення голови.

У Станіславі внаслідок атаки дроном-камікадзе пошкоджена лікарня. Під обстрілом армії РФ перебував і Херсон. По обласному центру ворог гатив з артилерії та мінометів. Руйнування та пошкодження житлових будинків зафіксовані у всіх районах міста, є пошкодженнябудівлі критичної інфраструктури.

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.