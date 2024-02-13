У ніч проти 13 лютого росіяни атакували Україну 23 ударними дронами типу Shahed-136/131.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Зазначається, що росіяни запустили 23 ударні БпЛА з районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда, що в Криму.
Силам української протиповітряної оборони вдалося знищити 16 ворожих дронів у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
У ніч проти 13 лютого росіяни атакували Україну 23 ударними дронами типу Shahed-136/131.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Зазначається, що росіяни запустили 23 ударні БпЛА з районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда, що в Криму.
Силам української протиповітряної оборони вдалося знищити 16 ворожих дронів у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.